

Зурабишвили: Для нас расширение ЕС - экзистенциальный вопрос

18.02.2024 17:24





Для нас расширение Европейского союза - экзистенциальный вопрос. Это не процедурный вопрос или вопрос предпочтения. Выбора не существует. Расширение также является экзистенциальным вопросом для ЕС, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на проведенной в рамках Мюнхенской международной конференции панели: «Более глубокий, широкий и дееспособный Евросоюз».



«Если мы посмотрим на глобальную картину, то увидим, что Россия не только вторглась в Украину, угрожает нашим странам кибератакой, гибридной войной, но и хочет вступить в спутниковую войну, которая поставит под угрозу связь и логистику наших стран. Нам нужно сделать больше внутри страны, я говорю о Грузии, чтобы ускорить реформы, но ничто не изменит того факта, что у всех нас нет альтернативы, кроме как стоять вместе, быть едиными, быть более демократичными и противостоять вместе альянсу автократии, питающий терроризм, кибератаки – все угрозы, исходящие с одного направления», - заявила президент Зурабишвили.





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