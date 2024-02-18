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Джим О'Брайен: США с нетерпением ожидают работы с правительством премьера Кобахидзе в 2024 году
18.02.2024 17:28
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился с помощником госсекретаря США Джимом О'Брайеном.
Сам О'Брайен комментирует встречу с грузинским дипломатом в социальной сети X:
«Как я сказал министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили во время встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, США с нетерпением ожидают работы с правительством премьера Кобахидзе в 2024 году для укрепления наших двусторонних отношений и продвижения евроатлантической Грузии», — пишет О’Брайен.
Информацию распространяет Министерство иностранных дел Грузии.
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