

Джим О'Брайен: США с нетерпением ожидают работы с правительством премьера Кобахидзе в 2024 году

18.02.2024 17:28





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился с помощником госсекретаря США Джимом О'Брайеном.



Сам О'Брайен комментирует встречу с грузинским дипломатом в социальной сети X:



«Как я сказал министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили во время встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, США с нетерпением ожидают работы с правительством премьера Кобахидзе в 2024 году для укрепления наших двусторонних отношений и продвижения евроатлантической Грузии», — пишет О’Брайен.



Информацию распространяет Министерство иностранных дел Грузии.





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