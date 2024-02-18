

Сикорский президенту Зурабишвили: Вы можете внести свой вклад в освобождение Михаила Саакашвили

18.02.2024 17:34





Важно, чтобы с Михаилом Саакашвили обходились справедливо и, наверное, вы можете внести свой вклад в его освобождение. Это приветствуется теми, кто хочет хорошего для Грузии, - так министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили на проведенной в рамках Мюнхенской международной конференции пани: «Более глубокий, широкий и дееспособный Евросоюз».



«Мы помним, что ваш предшественник, президент Саакашвили, присутствовал на этой конференции. Для многих из нас он является символом модернизации Грузии. Мы уважаем ваше верховенство закона, но мы также считаем, что то, как вы с ним обращаетесь, также очень важно. Важно, чтобы с ним обходились справедливо и, наверное, вы можете внести свой вклад в его освобождение. Это будет приветствоваться теми, кто хочет хорошего для Грузии», - заявил министр иностранных дел Польши.





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