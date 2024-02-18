

Зурабишвили: Объявление о смерти Алексея Навального перед Мюнхенской конференцией не было случайным

18.02.2024 20:42





Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что сообщение о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального незадолго до начала Мюнхенской конференции не было случайным, и таким образом Россия послала конференции определенный сигнал.



«Думаю, неслучайно о смерти Навального объявили за несколько часов или минут до начала Мюнхенской конференции. Для России характерно пытаться повлиять психологически, что, мол, Россия делала то, что хочет и где хочет. Я думаю, это был месседж для Мюнхенской конференции», - заявила президент в интервью dpa в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.



Напомним, в пятницу стало известно о смерти находившегося в заключении российского оппозиционного политика Алексея Навального.





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