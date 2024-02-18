

Ираклий Кобахидзе посетил Илию Второго

18.02.2024 21:10





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его Святейшество и Блаженного Илию Второго в Патриархии.



По данным пресс-службы премьер-министра, Патриарх и премьер-министр обсудили вопросы, связанные с развитием страны и взаимоотношениями церкви и государства.



Патриарх еще раз поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на должность.







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