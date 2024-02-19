

Илья Дарчиашвили встретился с вице-президентом и исполнительным директором Мюнхенской конференции Бенедиктом Франке

19.02.2024 11:18





Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили встретился с руководством Мюнхенской конференции, в частности с вице-президентом и исполнительным директором конференции Бенедиктом Франке.



Как сообщает пресс-служба МИД, министр поблагодарил вице-президента конференции за организацию мероприятия на высоком уровне.



«Было подчеркнуто успешное сотрудничество между Мюнхенской конференцией и правительством Грузии, которое продолжается уже много лет, и обсуждены возможности будущего сотрудничества. Министр подчеркнул важность правильного представления Грузии в рамках Мюнхенской конференции, которая является эффективным международным форумом для обсуждения вызовов глобальной политической повестки дня, чему конференция всегда способствовала. В этом контексте разговор коснулся отчета конференции за 2024 год. Грузинская сторона отметила, что доклад основан на информации политически заинтересованных лиц», — отмечается в информации МИД Грузии.



Стороны договорились в дальнейшем тесно сотрудничать в рамках международной конференции в плане распространения объективной информации о Грузии.



Как отметил исполнительный директор конференции, Мюнхенская конференция по безопасности заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с правительством Грузии, в том числе в планировании совместных мероприятий, чтобы способствовать укреплению положительного имиджа Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





