|
|
|
Илья Дарчиашвили встретился с вице-президентом и исполнительным директором Мюнхенской конференции Бенедиктом Франке
19.02.2024 11:18
Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили встретился с руководством Мюнхенской конференции, в частности с вице-президентом и исполнительным директором конференции Бенедиктом Франке.
Как сообщает пресс-служба МИД, министр поблагодарил вице-президента конференции за организацию мероприятия на высоком уровне.
«Было подчеркнуто успешное сотрудничество между Мюнхенской конференцией и правительством Грузии, которое продолжается уже много лет, и обсуждены возможности будущего сотрудничества. Министр подчеркнул важность правильного представления Грузии в рамках Мюнхенской конференции, которая является эффективным международным форумом для обсуждения вызовов глобальной политической повестки дня, чему конференция всегда способствовала. В этом контексте разговор коснулся отчета конференции за 2024 год. Грузинская сторона отметила, что доклад основан на информации политически заинтересованных лиц», — отмечается в информации МИД Грузии.
Стороны договорились в дальнейшем тесно сотрудничать в рамках международной конференции в плане распространения объективной информации о Грузии.
Как отметил исполнительный директор конференции, Мюнхенская конференция по безопасности заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с правительством Грузии, в том числе в планировании совместных мероприятий, чтобы способствовать укреплению положительного имиджа Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна