

Глава МИД Грузии провел встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

19.02.2024 11:30





Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили присутствовал на Мюнхенской конференции по безопасности 17-18 февраля и провел в ее рамках ряд встреч. В частности, он встретился с председателем ОБСЕ Яном Боргом, министром иностранных дел Албании Игли Хасани, президентом и исполнительным директором Национального фонда за демократию Дэймоном Уилсоном, командующим Европейским командованием США Кристофером Каволи, помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, государственным министром Федерального министерства иностранных дел Германии Сюзанной Бауманн и исполнительным директором Финансовой корпорации международного развития США Скоттом Натаном.



Встреча с председателем ОБСЕ



17 февраля Илия Дарчиашвили провел встречу с действующим председателем ОБСЕ и министром иностранных, европейских и торговых дел Мальты Яном Боргом.



Министры иностранных дел обсудили приоритеты Мальты и существующие вызовы в рамках ее председательства ОБСЕ, ситуацию в оккупированных регионах Грузии. Дарчиашвили поблагодарил своего коллегу за сохранение вопроса Грузии в повестке дня ОБСЕ на высоком уровне.



Разговор также коснулся повестки европейской интеграции Грузии. Была подчеркнута твердая поддержка Мальтой внешнеполитических устремлений страны. На ближайшее время был спланирован визит действующего председателя ОБСЕ в Грузию.



«Мы приветствуем вашу решительную поддержку в процессе вступления Грузии в ЕС», — написал Дарчиашвили в Twitter после встречи.





Встреча с Министром иностранных дел Албании



17 февраля Илья Дарчиашвили встретился с министром европейских и иностранных дел Албании Игли Хасани.



Разговор на встрече коснулся успехов, достигнутых Грузией в плане европейской интеграции. Особое внимание было уделено решению Европейского совета о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Кроме того, была подчеркнута важность углубления сотрудничества и обмена взаимным опытом на пути вступления в Евросоюз.



При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества внимание было акцентировано на важности активизации политического диалога и обмена визитами на высоком уровне. Отмечена необходимость углубления отношений в сфере экономики и туризма. Илья Дарчиашвили поблагодарил своего коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Илья Дарчиашвили пригласил своего албанского коллегу посетить Грузию.



Разговор на встрече также коснулся существующего сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций.



«Поскольку Грузия и Албания едины в своем стремлении вступить в Евросоюз, обмен опытом на этом пути становится все более важным», – написал Дарчиашвили в Twitter.



Встреча с директором Национального фонда демократии

В тот же день Дарчиашвили встретился с Дэймоном Уилсоном, директором Национального фонда демократии.



Разговор на встрече коснулся геополитической обстановки в регионе, успехов Грузии на пути к европейской интеграции и возросшей региональной роли Грузии в этом контексте. Стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.



«Мы обсудили основные вопросы стратегического партнерства между Грузией и США. Был подчеркнут прогресс Грузии на пути интеграции в Евросоюз. Мы готовы и дальше укреплять наши отношения», – написал Дарчиашвили в Twitter.





Встреча с командующим Европейским командованием США



В рамках Мюнхенской конференции глава внешнеполитического ведомства Грузии провел встречу с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим Европейским командованием США генералом Кристофером Каволи.



На встрече стороны обсудили основные направления существующего стратегического партнерства между Грузией и США. Была подчеркнута твердая политическая и практическая поддержка Грузии со стороны США.



Внимание было сосредоточено на обстановке безопасности в регионе и ситуации на оккупированных территориях Грузии. Отмечено возросшее значение Черноморского региона как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономики.



Также было отмечена непоколебимая поддержка США в отношении суверенитета, территориальной целостности Грузии и внешнеполитических приоритетов страны.



После встречи Дарчиашвили написал в Твиттере, что Грузия высоко ценит существующее стратегическое партнерство между двумя странами и благодарна за твердую поддержку США.



Встреча с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном

17 февраля Илья Дарчиашвили встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном.



Обсуждались вопросы стратегического партнерства между двумя странами. Стороны обменялись мнениями по региональной безопасности, мирной инициативе Грузии и текущей ситуации на оккупированных территориях. Они также говорили о мирной политике урегулирования конфликтов и роли международных партнеров в этом процессе.



По информации МИД Грузии, было подчеркнуто успешное отраслевое сотрудничество между США и Грузией, в том числе выполнение международных обязательств, и в этой связи был отмечен успешный визит О’Брайана в Грузию в прошлом году.



«Мы высоко ценим непоколебимую поддержку США приоритетов внешней политики Грузии», — написал Дарчиашвили в Twitter после встречи.



Встреча с государственным министром Федерального министерства иностранных дел Германии Сюзан Бауманн

18 февраля министр иностранных дел Илья Дарчиашвили встретился с государственным министром Федерального министерства иностранных дел Германии Сюзан Бауманн.



По информации МИД Грузии, особое внимание на встрече было уделено процессу евроинтеграции Грузии. Илья Дарчиашвили поблагодарил немецкую сторону за твердую поддержку европейских устремлений Грузии и подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки со стороны партнеров и друзей, особенно Германии.



Внимание было акцентировано на высокой динамике и тесном партнерстве в двусторонних отношениях между двумя странами. Положительно оценено многоплановое сотрудничество, установившееся между двумя странами по различным направлениям. При этом было обращено внимание на важность обмена визитами высокого и высокого уровня.



Встреча с исполнительным директором Финансовой корпорации международного развития США

18 февраля Илья Дарчиашвили встретился с исполнительным директором Финансовой корпорации международного развития США Скоттом Натаном.



Стороны обсудили приоритетные направления стратегического партнерства двух стран и перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе в направлении укрепления экономического сотрудничества и привлечения инвестиций. Отмечен значительный потенциал Финансовой корпорации международного развития США в плане укрепления связей между торговым и финансовым секторами.



Было акцентировано внимание на растущем экономическом потенциале Черного моря и подчеркнута необходимость углубления сотрудничества в этом направлении.



«Мы обсудили динамику стратегического партнерства между Грузией и США и сосредоточились на возможностях укрепления экономических связей между Грузией и США», – написал Дарчиашвили в Twitter после встречи.





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