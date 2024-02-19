

Зурабишвили: Если Россию не остановят, она продолжит свои действия

19.02.2024 11:32





Мы видели, что происходит, когда Россия вторгается в другие страны, когда нет достаточной поддержки и реакции, и если Россию не остановят, она продолжит свои действия, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Deutsche Welle в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.



На вопрос, каков главный вопрос, с которым она приехала в Мюнхен, президент ответила: «Главный вопрос в том, что все еще нет массовой поддержки Украины со стороны всех партнеров, НАТО, Евросоюза, которая должна быть главным выражением солидарности. Как грузинка, я знаю, что важна та борьба, которую Украина ведет за всю Европу. Мы видели, что происходит, когда Россия вторгается в другие страны (это случалось с нами за последние два столетия трижды), когда нет достаточной поддержки и реакции, и если Россию не остановить, она продолжит свои действия», - отметила Зурабишвили.



Кроме того, по словам президента, безопасность Черного моря – это безопасность Европы.



«Я думаю, Европа несколько дней назад приняла правильное решение, когда выделила 50 миллиардов евро на поддержку Украины, и я считаю, что для всей Европы это было большим достижением, продемонстрировать свое стремление. Того же ожидают от американского Конгресса, и я уверена, что в конечном итоге это и произойдет. Главное здесь время, и чем скорее это произойдет, тем лучше. Я думаю, президент Зеленский был здесь, чтобы сказать именно это. Это стратегически важно, потому что для нас, например, Черное море - главное, это наша жизненно важная связь с Европой, но это также и вопрос Европы. Безопасность Черного моря – это безопасность Европы, именно это ставится на чашу весов, когда мы говорим о Крыме-Украине, Грузии и планах России построить военную базу на побережье Черного моря. Все это повлияет на планы на будущее, на большее расширение структурных инвестиций, которыми должна соединиться [Европа] с остальной Центральной Азией, которая является очень важным источником ресурсов. Здесь очень многое лежит на чаше весов», - отметила президент.





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