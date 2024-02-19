

Премьер-министр Грузии отправился с первым визитом в Брюссель

19.02.2024 12:10





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с первым визитом в Брюссель.



В рамках визита запланированы двусторонние встречи премьер-министра в Евросоюзе и НАТО.



Ираклий Кобахидзе примет участие в 8-м заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС, после чего состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Верховного представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливера Вархея.



В рамках визита глава правительства проведет встречу с генеральным секретарем НАТО, а также примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.



Премьер-министр отправился в Брюссель с правительственной делегацией, в которую входят: первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили; вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани; министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани.





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