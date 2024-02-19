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Нацвлишвили: Грузинская мечта» начала нарушать 9 рекомендаций Евросоюза
19.02.2024 12:25
По заявлению депутата «Лело» Анны Нацвлишвили, «Грузинская мечта» начала нарушать 9 рекомендаций Евросоюза.
Об этом она заявила журналистам в связи с планируемыми изменениями в «Избирательном кодексе».
««Грузинская мечта» начала нарушать 9 рекомендаций Евросоюза. Тот закон, который «Грузинская мечта» поддержит теперь в третьем чтении, является грубым нарушением одной из 9 рекомендаций Евросоюза. Это противоречит заявленной воле граждан Грузии и заданию, которую он дал каждому государственному органу. «Грузинская мечта» не только не выполняет рекомендации, но и грубо нарушает одну из главных рекомендаций. Понятно, что за этим стоит страх перед справедливыми выборами», - сказала Анна Нацвилишвили.
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