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В ЕНД не подтверждают информацию о возможном формировании теневого кабинета оппозиции
19.02.2024 14:00
Депутат от «Национального движения» Давид Хаджишвили не подтверждает информацию касательно возможного формирования теневого кабинета оппозиции.
Как он сообщил журналистам, разговора на эту тему в партии не было.
««Национальное движение» обсуждает, как увеличить экономику, как вернуть наше население из эмиграции, как создать высокооплачиваемые рабочие места. Другие вопросы «Национальное движение» сегодня не обсуждает, и с другими партиями тоже. Разговора о теневом кабинете не было», - сказал Давид Хаджишвили.
Для справки, согласно информации, распространенной в СМИ, оппозиция рассматривает на пост премьер-министра Георгия Вашадзе, министром внутренних дел - Дмитрия Шашкина, Нику Гварамия - главой Службы государственной безопасности, а министром иностранных дел - Анну Нацвлишвили или Саломе Самадашвили. На пост министра обороны рассматривается Тина Хидашели, а Мамука Хазарадзе – на пост министра инфраструктуры.
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