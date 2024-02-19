

МИД: отчет Мюнхенской конференции по Иванишвили основан на политически ангажированной информации

19.02.2024 14:11





МИД Грузии сообщает, что на встрече министра Ильи Дарчиашвили с вице-президентом Мюнхенской конференции Бенедиктом Франке было заявлено, что отчет, в котором Бидзина Иванишвили назван пророссийским олигархом, основан на политически ангажированной информации



По данным ведомства, стороны договорились сотрудничать в плане распространения объективной информации в будущем.

«Министр подчеркнул важность надлежащего представления Грузии в рамках Мюнхенской конференции, которая является эффективным международным форумом для обсуждения вызовов глобальной политической повестки дня, чему конференция всегда способствовала.



В этом контексте был обсужден отчет конференции за 2024 год. Грузинская сторона отметила, что доклад основан на информации, полученной от политически мотивированных лиц.



Стороны договорились о тесном сотрудничестве в будущем в плане распространения объективной информации о Грузии в рамках Международной конференции.



Как отметил исполнительный директор конференции, Мюнхенская конференция по безопасности заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с правительством Грузии, в том числе в плане планирования совместных мероприятий с целью содействия укреплению позитивного имиджа Грузии», — сказано в заявлении МИД Грузии.



Напомним, в ежегодном отчете Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года основатель правящей партии Бидзина Иванишвили упоминается как пророссийский олигарх. В отчете говорится, что Иванишвили несет ответственность за демократическую отсталость Грузии.







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