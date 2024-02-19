

Элисашвили: В Польше не знают, что по нашему законодательству, помилование Саакашвили является юридическим абсурдом

19.02.2024 15:08





«Михаил Саакашвили поступил очень смело, что большая редкость в его биографии, и поехал на похороны Качиньского, я думаю, он был единственным политическим лидером, поляки это помнят, потому что они благодарные люди и поэтому поддерживают его», — заявил лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили.



Алеко Элисашвили спросили о заявлении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, обратившегося к Саломе Зурабишвили во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции, о том, что президент Грузии может способствовать освобождению Саакашвили. На вопрос, может ли Саломе Зурабишвили пересмотреть свою позицию из-за давления дипломатов или ради европейского будущего страны, Алеко Элисашвили ответил, что европейское будущее страны не имеет ничего общего с Михаилом Саакашвили.



«Саакашвили сидит в тюрьме за совершенно конкретное преступление. Что касается иностранцев, особенно поляков, то я понимаю их поддержку Саакашвили, потому что в то время, когда для них были очень трудные дни, когда вся элита, все они поехали в Катынь на годовщину, мы знаем, что произошло, что сделали русские, а потом разбился самолет, что было очень странно, погиб президент Качиньский, потом, если вы помните, были сложности с рейсами, в Исландии извергался вулкан, никто не мог прилететь, а Саакашвили, это правда, действовал очень смело, что большая редкость в его биографии. Это надо ценить, и он был, кажется, единственным политическим лидером, приехавших на похороны Качиньского. Поляки помнят об этом, потому что они благодарные люди и поэтому его поддерживают. Я не вижу здесь ничего удивительного или оскорбительного. Наоборот, эти люди делают это из благодарности. Но, конечно, президент Польши не знает нашего законодательства, а наше законодательство гласит одно, что Саломе Зурабишвили не может помиловать Саакашвили. Это юридический абсурд, это исключено. Она не может его помиловать. Допустим, она его помилует, но как только откроется дверь тюрьмы, Саакашвили в тот же момент вернут обратно, потому что помилование производится на основании вынесенного приговора, сколько лет конкретному осужденному нужно отбыть по конкретной статье, тогда у президента есть право на помилование», — заявил Алеко Элисашвили.



На вопрос, почему Саломе Зурабишвили не реагирует на заявления по поводу помилования Михаила Саакашвили, Алеко Элисашвили отметил, что вполне возможно, что Саломе Зурабишвили говорит с иностранными политиками по этому вопросу за закрытыми дверями и объясняет ситуацию.





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