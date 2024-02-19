

В Грузии намерены увеличить штраф за загрязнение Черного моря судами

19.02.2024 15:39





За загрязнение Черного моря судами будет налагаться штраф в размере 100 тысяч лари вместо 65 тысяч лари.



Первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили представила соответствующий пакет изменений в «Кодексе об административных правонарушениях» на заседании комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам.



По словам Тандилашвили, эта поправка, с одной стороны, будет использована для предотвращения подобных нарушений, с другой - для приближения грузинского законодательства к требованиям Евросоюза.



"К сожалению, участились случаи загрязнения Черного моря судами, и вы знаете, что в Евросоюзе очень строгие подходы и штрафы за загрязнение моря, и здесь мы тоже думаем об увеличении штрафа с 65 000 лари до 100 000 лари. С одной стороны, это служит профилактике, но с другой стороны, это также приближает наше правоприменительное законодательство к требованиям Европейского Союза", - сказала Нино Тандилашвили.





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