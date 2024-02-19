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Папуашвили выступит с отчетом на заседании парламента 22 февраля
19.02.2024 16:08
На текущей сессионной неделе на пленарном заседании парламента с отчетом выступит председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Ежегодный отчет о деятельности парламента и план действий на следующий год депутаты заслушают на заседании 22 февраля.
Согласно регламенту, парламент, как правило, в первую неделю пленарных заседаний весенней сессии слушает годовой отчет о деятельности парламента и план действий на следующий год, который представляет председатель парламента.
Дискуссия пройдет по правилам, установленным для первого чтения законопроекта, а это значит, что будут вопросы и ответы, и выступления.
Помимо выступления Шалвы Папуашвили, на заседании 22 февраля другие вопросы обсуждать не планируется.
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