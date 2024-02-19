

Хабеишвили: Важно, чтобы главный лидер-оппозиционер был свободен до выборов

19.02.2024 16:11





Сотни наших сограждан приходят на места, в офисы в разных городах и разных муниципалитетах и присоединяются к требованию освободить Михаила Саакашвили – крайне важно, чтобы главный оппозиционный лидер был на свободе на выборах 2024 года, - об этом заявил председатель партии «Национальное движение» Леван Хабеишвили.



По его словам, важно, чтобы главный лидер-оппозиционер был свободен перед выборами и имел возможность коммуникации с народом.



«Проблема номер один для грузинского гражданина - это безработица, экономические трудности, и у президента Саакашвили есть опыт в этом. Также важно, чтобы главный лидер-оппозиционер был свободен до выборов и имел возможность коммуникации с народом. Вы видите, сотни наших сограждан приходят в офисы на местах в разных городах и муниципалитетах и присоединяются к требованию освобождения Михаила Саакашвили, поэтому все должны понимать, что крайне важно освобождение главного оппозиционного лидера и предоставление ему возможности встречаться и вести избирательную кампанию на выборах 2024 года», - сказал Леван Хабеишвили, комментарий которого публикует пресс-служба партии «Единое национальное движение».





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