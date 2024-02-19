

Боррель: Главным посылом новому премьеру Грузии будет призыв продолжать работать на европейском пути

19.02.2024 16:39





Завтра мы встретимся с премьер-министром Грузии, и главным посылом будет призыв продолжать работать на европейском пути, - об этом заявил грузинским журналистам верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель перед началом министериала иностранных дел в Брюсселе.



Жозеп Боррель сделал это заявление, отвечая на вопрос, каким будет главный посыл Евросоюза на завтрашней встрече с новым премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.



«Завтра мы встретимся с вашим премьер-министром. Главным посылом будет призвать продолжать работу на европейском пути. Они хорошо работают, и со стороны грузинского общества есть сильная поддержка. Это хороший момент для Грузии», - сказал Жозеп Боррель.





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