

Вашадзе: Нет визита на более высоком уровне, чем Мюнхенская конференция, какой тут Брюссель

19.02.2024 17:18





«Нет визита на более высоком уровне, чем Мюнхенская конференция», — заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» и руководитель предвыборной кампании «Платформа Победы» Георгий Вашадзе.



«Мюнхенская конференция — один из крупнейших форумов, на котором собираются все европейские и западные лидеры, не только политические круги, но и деловые круги, и ищут инвестиционные возможности. Когда партия Иванишвили объявляет этому бойкот, это прямо означает, что она защищает интересы Иванишвили, а не интересы народа», — заявил Вашадзе.



По его словам, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Брюссель в то время, когда все европейские лидеры находятся в Мюнхене.



«На Мюнхенской конференции представлены все высокопоставленные люди. Подчеркиваю, представлены не только политические круги и лидеры стран, но и абсолютно все крупные компании, которые ищут рынок инвестиций. Какой тут Брюссель в это время? Брюссель сейчас там. Считайте, что Брюссель сейчас в Мюнхене и эти люди там. Когда ты не защищаешь интересы своей страны, это значит, что ты не заинтересован в ускоренном вступлении в Евросоюз. Когда он приехал в Брюссель, а все Европейские лидеры находятся в Мюнхене, что значит, что ты вообще ни с кем не хочешь встречаться. В этом проблема. В этом разница между нами и ними», — отметил Георгий Вашадзе.





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