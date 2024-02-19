

Минздрав: До 350 сотрудников Республиканской больницы уже выбрали компенсационный пакет

19.02.2024 17:56





Встречи между представителями Минздрава и сотрудниками клиники проводятся в ежедневном режиме, однако определенная группа сотрудников, к сожалению, отказывается от каких-либо консультаций или встреч, - информацию об этом распространяет Министерство здравоохранения Грузии.



По их данным, до 350 медицинских работников и сотрудников администрации Республиканской больницы уже выбрали предложенный министерством компенсационный пакет и подтвердили соответствующим договором.



«Часть медперсонала продолжает работать в частном медицинском учреждении, которое при включенности Минздрава предлагает альтернативное трудоустройство медицинскому персоналу Республиканской больницы. В этом направлении ведомство провело переговоры с более чем 10 медицинскими учреждениями.



Важно, что права медицинского персонала, работающего в клинике, будут полностью защищены. Каждый сотрудник Республиканской больницы будет обеспечен альтернативным предложением о трудоустройстве или достойной компенсацией», - говорится в информации.





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