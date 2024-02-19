

NDI начинает предвыборную международную наблюдательную миссию к парламентским выборам 2024 года

19.02.2024 19:00





NDI начинает предвыборную международную наблюдательную миссию к парламентским выборам 2024 года.



Как говорится в информации, распространенной Национальным демократическим институтом (NDI), целью миссии является поддержка демократического развития Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции населения Грузии путем дачи конструктивных рекомендаций.



По их данным, в течение пяти дней делегация встретится с представителями власти, политических партий, гражданского сектора, СМИ и дипломатического корпуса.



«Сегодня Национальный демократический институт (NDI) начинает встречи на высоком уровне в рамках предвыборной международной наблюдательной миссии. Целью миссии является поддержка демократического развития Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции населения Грузии путем выдачи конструктивных рекомендаций. В то же время, выражает ожидание международного сообщества, что все субъекты, включенные в избирательный процесс, будут соблюдать все принципы демократических выборов и политических процессов. По завершению встреч делегация NDI опубликует основные выводы оценки предвыборной среды в виде отчета.



19-23 февраля делегация NDI проведет встречи на высоком уровне с различными сторонами, участвующими в избирательном процессе. Встречи проведут: бывший министр иностранных дел Швеции Анн Линде; бывший глава делегации ЕС в Грузии Пер Эклунд; бывший помощник государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда в Госдепартаменте Майкл Познер; аналитик по законодательству и политике кабинета председателя комитета Сената по внешним делам Дэниел Готфрид; региональный директор NDI Евразии Ева Бужа и глобальный директор избирательных программ NDI Ричард Кляйн. На встречах также будет присутствовать директор офиса NDI в Грузии Алан Гиллам.



В течение пяти дней делегация встретится с представителями власти, политических партий, гражданского сектора, СМИ и дипломатического корпуса.



Члены делегации перед парламентскими выборами 2024 года оценят общую политическую обстановку и факторы, которые могут оказать влияние на предвыборные процессы. Делегация рассмотрит такие важные темы, как: избирательная администрация, включенность граждан, гендерные и инклюзивные вопросы, политические партии и процесс кампании. Эти встречи представляют собой первую фазу предвыборного процесса наблюдения NDI. Этот процесс дополнительно включает в себя вторую предвыборную делегацию, группу долгосрочных наблюдателей и делегацию по наблюдению в день выборов.



Предвыборная наблюдательная миссия NDI будет осуществляться в соответствии с законодательством Грузии и Декларацией о принципах международного наблюдения за выборами. Программа финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках консорциума по укреплению выборов и политических процессов (CEPPS)», - говорится в информации.





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