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Берая: Если Саломе Зурабишвили помилует Саакашвили, ей не удастся избежать гнева грузинского народа
19.02.2024 19:38
По мнению председателя комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклия Берая, действия Саломе Зурабишвили, как и ее риторика, больше не вызывают общественного удивления.
По словам Берая, Саломе Зурабишвили причастна к деятельности против государства.
«В силу степени ее иррациональности ее действия невозможно предсказать, хотя фактом является то, что она вовлечена и инструментализирована в деятельности против государства. Мы видели много примеров этого, нарушение ею конституции и поездка с этим нарушением — один из наглядных примеров», — заявил Ираклий Берая.
Что касается обращения министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского к Саломе Зурабишвили по поводу освобождения Саакашвили, то, по мнению Ираклия Берая, все это было сказано не случайно, а в рамках слаженной деятельности.
«Министр иностранных дел страны-партнера не должен говорить в таком тоне. Мы не собираемся вмешиваться в дружбу Сикорского и Саакашвили. Если он требует освобождения преступника, создателя машины государственного терроризма, и называет его одним из авторов грузинской трансформации, то это его проблема. Я думаю, что это хорошо его характеризует», — заявил Ираклий Берая.
Для справки, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили на вчерашней панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции: «Мы считаем, что важно, чтобы с Саакашвили обходились справедливо, и, возможно, вы сможете способствовать его освобождению».
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