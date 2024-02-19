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За организацию незаконного пересечения границы Грузии будет установлена уголовная ответственность


19.02.2024   20:13


За подготовку незаконного пересечения государственной границы Грузии будет установлена уголовная ответственность. Об этом говорили на заседании парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции.

Поправки в Уголовный кодекс депутатам представил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

«Уголовная ответственность устанавливается за подготовку менее тяжких преступлений, таких как: незаконное пересечение государственной границы Грузии и незаконная перевозка мигранта к государственной границе Грузии либо создание и облегчение ему соответствующих условий пребывания в Грузии с нарушением установленных норм законодательства», — заявил Александр Дарахвелидзе.

По его словам, если соответствующим окончательным решением о международной защите будет установлено, что иностранец или лицо без гражданства не нуждается в международной защите, он не будет освобожден от уголовной ответственности.

Орган расследования вправе начать расследование после получения информации о подготовке указанных преступлений. Поправка предусматривает штраф, минимальный размер которого составляет 2000 лари, тогда как максимальный размер не определен и определяется судьей с учетом тяжести совершенного преступления и материального состояния осужденного, которое определяется по его имуществу, доходам и другим обстоятельствам. Законопроект предусматривает, в том числе, тюремное заключение.


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