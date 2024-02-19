

Мамука Мдинарадзе стал лидером парламентского большинства

19.02.2024 22:38





Лидером парламентского большинства стал председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Об этом после заседания большинства сообщил журналистам сам Мдинарадзе.



Кроме того, по его словам, «Грузинская мечта» поддержала кандидатуру Рати Йонатамишвили на пост председателя фракции.



По словам Мдинарадзе, на позицию вице-спикера большинство представит парламенту кандидатуру председателя аграрного комитета Нино Цилосани.



«Внутри парламента мы приняли несколько кадровых решений. Первым кадровым изменением было избрание лидера большинства, и здесь меня поддержали.



Эта информация была известна заранее. Мы также приняли несколько изменений. Позиция вице-спикера также вакантна после того, как Ираклий Чиковани стал министром обороны. На эту должность большинство представит парламенту кандидатуру Нино Цилосани. Также фракция «Грузинская мечта» единогласно поддержала кандидатуру Рати Йонатамишвили на пост председателя фракции.



Первым заместителем председателя фракции избран Георгий Цагареишвили. После того, как Нино Цилосани будет избрана парламентом вице-спикером, ее место, место председателя аграрного комитета, освобождается, и здесь мы представим ее первого заместителя Гелу Самхараули, а на должность первого заместителя председателя аграрного комитета представим кандидатуру Дачи Берая», - сказал Мдинарадзе.





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