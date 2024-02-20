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Илия II поздравляет Ильхама Алиева с победой на выборах


20.02.2024   00:03


Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй поздравляет президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах.

Поздравительное письмо Патриарха опубликовано на официальном сайте президента Азербайджана.

«Сердечно поздравляем Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджана, что свидетельствует об огромном доверии, которое жители Вашей страны оказывают Вам, и это весьма закономерно. Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие братских взаимоотношений между нашими странами и надеемся, что они еще более укрепятся на основе принципов партнерства. Желаем Вам и Вашей семье здоровья, мира и дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо Азербайджана», — говорится в поздравительном письме Патриарха Грузии.


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