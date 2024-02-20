

Дарчиашвили: Премьер-министр проведет встречи на высоком уровне с руководящими лицами ЕС

20.02.2024 11:45





Официальное приглашение наблюдателям направлено в БДИПЧ ОБСЕ. Мы неоднократно говорили, что открытые и прозрачные выборы являются нашим главным приоритетом. В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы эти выборы прошли достойно и на высоком уровне, - заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, находящийся с визитом в Брюсселе.



Он акцентировал внимание на процессе выполнения 9-пунктного плана, определенного Еврокомиссией, и отметил, что в связи с этим вопросом план действий был создан сразу же.



Министр также сказал о запланированных встречах премьер-министра Грузии в Брюсселе и отметил, что помимо Совета ассоциации, Ираклий Кобахидзе проведет встречи на высоком уровне с руководящими лицами ЕС.



«Как известно, премьер-министр Грузии находится в Брюсселе с первым зарубежным визитом. Мы проведем заседание Совета ассоциации с ЕС. Это одна из основных платформ наших двусторонних отношений. Мы начнем работать в рамках дискуссий, как укрепить и углубить нашу европейскую интеграцию.



Премьер-министр Грузии, кроме Совета ассоциации, проведет встречи на высоком уровне с лидерами Евросоюза. В формате двусторонних встреч речь пойдет о том, как наша страна, премьер-министр Грузии, его правительство планируют процесс европейской интеграции. Думаю, что будет необходимая и важная встреча с президентом Европейского совета, президентом Европарламента, несколькими еврокомиссарами и господином Боррелем, который также возглавляет Совет ассоциации от Еврокомиссии. Этот визит премьер-министра Грузии очень важен, он должен принести новый мощный импульс нашей стране на пути европейской и евроатлантической интеграции», - заявил глава МИД.



Заявление Ильи Дарчиашвили распространяет администрация правительства Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





