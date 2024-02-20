

Парламент рассмотрит изменения в порядке формирования ЦИК в третьем чтении

20.02.2024 11:50





Изменения в порядке формирования ЦИК, планируемые в избирательном законодательстве, парламент Грузии рассмотрит сегодня в окончательном – третьем чтении.



По решению бюро, изменения в Избирательный кодекс, внесены в повестку дня пленарного заседания 20 февраля.



Согласно изменениям, которые вносятся в избирательное законодательство и регламент парламента, процесс избрания председателя и членов ЦИК состоит из трех этапов.



На первом этапе для поддержки кандидатов потребуется 3/5 или 90 голосов от общего состава парламента. В случае, если не удастся обеспечить 90 голосов, избрание кандидатов произойдет вторым голосованием, где потребуется 76 голосов. Если необходимая поддержка не будет обеспечена и на этом этапе, на следующем пленарном заседании пройдет еще одно голосование, и для избрания кандидатам снова потребуется 76 голосов депутатов. Если выборы не состоятся и после третьего голосования, вопрос будет передан для принятия решения президенту.



В частности, председатель парламента в течение одной недели после голосования направит президенту список лиц, участвующих в открытом конкурсе по отбору кандидатов в члены ЦИК, и соответствующую конкурсную документацию. Президент будет уполномочен в течение одной недели после получения указанного списка и документации назначать кандидатов сроком на 5 лет из числа лиц, включенных в список.



Кроме того, по тем же изменениям упраздняется должность заместителя председателя ЦИК, на которую назначается лицо из числа партийных членов ЦИК и которая представляет квоту оппозиции.





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