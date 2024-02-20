

Сегодня в Брюсселе пройдет заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС

20.02.2024 11:53





Сегодня в Брюсселе состоится восьмое заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС, - об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС. Согласно повестке дня, встреча начнется в 11:00 по брюссельскому времени.



Заседание пройдет под руководством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Главой же грузинской делегации будет премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



«Встреча будет сфокусирована на пути вступления Грузии в Европейский союз, политическом диалоге и реформах, экономическом и региональном сотрудничестве, торговле и связанных с ней вопросах, а также мирном разрешении конфликтов. В ходе встречи представители Евросоюза и Грузии обменяются мнениями по внешней политике и политике безопасности, в частности по региональным вопросам и сотрудничеству в сфере безопасности и обороны», - отмечается в информации.





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