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Сегодня в Брюсселе пройдет заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС
20.02.2024 11:53
Сегодня в Брюсселе состоится восьмое заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС, - об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС. Согласно повестке дня, встреча начнется в 11:00 по брюссельскому времени.
Заседание пройдет под руководством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Главой же грузинской делегации будет премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Встреча будет сфокусирована на пути вступления Грузии в Европейский союз, политическом диалоге и реформах, экономическом и региональном сотрудничестве, торговле и связанных с ней вопросах, а также мирном разрешении конфликтов. В ходе встречи представители Евросоюза и Грузии обменяются мнениями по внешней политике и политике безопасности, в частности по региональным вопросам и сотрудничеству в сфере безопасности и обороны», - отмечается в информации.
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