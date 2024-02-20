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Генсек ООН поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра
20.02.2024 12:24
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравляет премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с назначением.
«Примите мои искренние поздравления со вступлением в должность премьер-министра Грузии.
Под вашим руководством я рассчитываю на углубление сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и правительством Грузии по мере того, как вы реализуете свои обязательства по укреплению демократических институтов, верховенства закона и гендерного равенства.
Организация Объединенных Наций привержена поддержке международных дискуссий в Женеве и удовлетворению потребностей населения, пострадавшего от конфликта.
Будьте уверены, что правительство и народ Грузии могут рассчитывать на поддержку и сотрудничество Организации Объединенных Наций, в том числе через представителей ООН в Грузии, для достижения целей устойчивого развития. Пожалуйста, примите гарантии моего уважения», — заявил Гутерриш.
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