

Генсек ООН поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра

20.02.2024 12:24





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравляет премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с назначением.



«Примите мои искренние поздравления со вступлением в должность премьер-министра Грузии.



Под вашим руководством я рассчитываю на углубление сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и правительством Грузии по мере того, как вы реализуете свои обязательства по укреплению демократических институтов, верховенства закона и гендерного равенства.



Организация Объединенных Наций привержена поддержке международных дискуссий в Женеве и удовлетворению потребностей населения, пострадавшего от конфликта.



Будьте уверены, что правительство и народ Грузии могут рассчитывать на поддержку и сотрудничество Организации Объединенных Наций, в том числе через представителей ООН в Грузии, для достижения целей устойчивого развития. Пожалуйста, примите гарантии моего уважения», — заявил Гутерриш.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





