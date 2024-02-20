

Талаквадзе: Радикальная оппозиция хочет сохранить рычаг политического вмешательства в ЦИК

20.02.2024 12:34





Радикальная оппозиция хочет сохранить рычаг политического вмешательства в ЦИК и, самое главное, оставляет за собой возможность обвинить в возможном поражении на выборах избирательную администрацию. Они больше готовятся ко второму дню после выборов, чем ко дню выборов, - заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, говоря об изменениях, планируемых в Избирательном кодексе.



По его словам, изменения, которые сегодня поддержит парламент, дадут Грузии такие же избирательную администрацию и регуляции, какие есть в европейских странах.



«В результате этих законодательных изменений в Грузии будут такие же избирательная администрация и регуляции, как и во всех развитых европейских государствах. А модели, предложенной оппозицией, практически нет ни в одном европейском государстве. Они не могут даже привести ни одного примера предложенной ими модели, работающей в какой-либо развитой демократии. Это подтверждает единственное, что эта радикальная оппозиция хочет сохранить рычаг политического вмешательства в ЦИК и, самое главное, оставляет за собой возможность обвинить в возможном поражении на выборах избирательную администрацию. Они больше готовятся ко второму дню после выборов, чем ко дню выборов и предвыборной кампании, поэтому им нужна причина для обвинения в своем политическом поражении на предстоящих парламентских выборах», - заявил Талаквадзе.



Напомним, что изменения в порядке формирования ЦИК, планируемые в избирательном законодательстве, парламент Грузии рассмотрит сегодня в окончательном – третьем чтении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





