

Самхарадзе: В Европарламенте собирают подписи с просьбой к Зурабишвили помиловать Саакашвили

20.02.2024 13:18





«В Европарламенте собирают подписи с просьбой к Зурабишвили помиловать Саакашвили, то есть снова активизировались старые лоббистские линии, предпринимается попытка вынудить Зурабишвили помиловать Саакашвили», — заявил член парламентского большинства, председатель комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.



По словам Самхарадзе, президент, который поехала на Мюнхенскую конференцию по безопасности, не спросив в очередной раз у правительства, оказалась в неловком положении, когда на одной из панелей ей прямо сказали, что она должна помиловать Саакашвили.



«Хочу сказать общественности, что это часть новой, очень большой кампании, которая проходит как внутри страны, так и за ее пределами. В Европарламенте хорошо или плохо известные нам депутаты Европарламента собирают подписи с просьбой к Зурабишвили о помиловании Саакашвили и связывают этот факт с фактом печальной смерти Навального. В этом они хотят провести параллели. Другими словами, снова активизировались старые лоббистские линии и предпринимается очередная попытка вынудить Зурабишвили помиловать Саакашвили», — заявил Николоз Самхарадзе.







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