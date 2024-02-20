

Сийярто: Грузия давно заслужила членство в ЕС

20.02.2024 13:36





«Грузия давно заслужила членство в ЕС», — об этом на своей странице в Facebook пишет глава МИД Венгрии Петер Сийярто.



По его словам, политика расширения легко может стать историей большого успеха Евросоюза.



«Политика расширения очень легко может стать историей большого успеха для Евросоюза. Несмотря на то, что в почти каждом государстве публично обсуждается необходимость принятия решений, многие люди притормаживают.



Грузия давно заслужила членство в ЕС, и сегодня в Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС-Грузия. Во время председательства Венгрии мы сделаем все, чтобы Грузия как можно быстрее продвинулась к переговорам о вступлении», — заявил Петер Сийярто.







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