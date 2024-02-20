

Комитет парламента поддержал инициативу по увеличению минимальной зарплаты

20.02.2024 13:57





19 февраля Комитет парламента по здравоохранению и социальным вопросам поддержал законодательную инициативу Объединения профсоюзов относительно минимальной заработной платы.



Комитет принял законодательное предложение профсоюзов по рекомендации министерств ВПЛ, труда, здравоохранения и социальной защиты и экономики и устойчивого развития, с оговоркой, что оно должно быть внесено на обсуждение трехсторонней Комиссии по социальному партнерству.



По данным Объединения профсоюзов, они уже несколько раз выносили этот вопрос на рассмотрение трехсторонней Комиссии по социальному партнерству.



Инициатива Объединения профессиональных союзов Грузии предполагает изменения в трудовом законодательстве Грузии, согласно которым минимальная заработная плата должна быть определена в размере не менее 40% средней заработной платы. По данным 2022 года 40% — это 636 лари.



По данным Объединения профсоюзов, минимальная заработная плата на уровне 636 лари коснется до 192 тысяч наемных работников.



«Более 49 тысяч из них имеют заработную плату ниже прожиточного минимума для трудоспособного мужчины. Соответственно, как минимум 49 тысяч семей получат возможность преодолеть бедность.



Установление минимальной заработной платы, контроль за ее соблюдением и периодический ее пересмотр будут способствовать установлению социальной справедливости, достойной занятости, установлению справедливой структуры оплаты труда, уменьшению коллективных трудовых споров и забастовок с требованием повышения заработной платы, социальных конфликтов.



Острое неравенство в заработной плате, гендерный разрыв в заработной плате, высокий уровень бедности, в значительной степени низкий уровень социальной ответственности работодателей и социальные трудности малообеспеченного населения будут сокращены. Однако для ликвидации социального неравенства предстоит преодолеть множество других проблем, в том числе необходимо ввести прогрессивные налоги», — заявили в Объединении профсоюзов.





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