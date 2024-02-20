

Усупашвили: «Мечта» готовится к захвату власти

20.02.2024 14:17





«Мечта» готовится к захвату власти. В правительстве заняты не подготовкой честных и свободных выборов, они мобилизуют все властные ресурсы для своей победы. Хорошо, что наблюдательная миссия прибыла за несколько месяцев до выборов, - заявил журналистам депутат от партии «Лело» Давид Усупашвили перед встречей с наблюдательной миссией NDI.



По его словам, использование административного ресурса, политические преследования и запугивание оппонентов происходят до выборов, и в этом контексте важны механизмы наблюдения.



«Хорошо, что с помощью NDI в Грузию приехало много опытных политиков и наблюдателей за выборами. Мы надеемся, что они используют свой опыт для того, чтобы вместе с нами и грузинским народом «Мечта» не смогла захватить власть. Они прямо заявляют, что не уйдут из власти путем демократических выборов.



Как правило, использование административного ресурса происходит раньше, политические преследования и запугивания оппонентов происходят в предшествующие месяцы, и мы надеемся, что механизмы наблюдения создадут серьезную проблему для властей. Но «Лело» считает, что главную проблему властям должны создать грузинский народ и политические силы, и мы должны к этому подготовиться еще лучше.



Нам необходимо преодолеть разжигаемый властями нигилизм. Власть делает все, чтобы оппозиционно настроенные избиратели минимум оставались дома, а низкая явка всегда играет на руку властям, ведь им всегда удается различными рычагами привести своих сторонников к урнам. Поэтому мы должны повысить дрверие и энтузиазм населения в том, что благодаря этим выборам перемены действительно возможны. Тут должны быть все едины», - заявил Усупашвили.





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