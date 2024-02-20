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Вашадзе: Иностранные наблюдатели имеют решающее значение
20.02.2024 14:29
По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, они собираются поставить вопрос о предоставлении эмигрантам возможности голосовать. Об этом Вашадзе заявил журналистам перед встречей с наблюдательной миссией NDI.
«Иностранные наблюдатели имеют решающее значение. Кроме того, вопросом номер один мы собираемся поставить предоставление эмигрантам возможности голосовать. Нельзя, чтобы люди, вынужденные отправиться за рубеж из-за безработицы и экономических трудностей, на перечисленные средства которых существует чуть ли не вся Грузия, не имели возможности нормально участвовать в выборах. Поэтому наш главный вопрос – дать эмигрантам право голоса», – заявил Вашадзе.
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