

Депутат «Мечты»: в случае победы Навального нас снова ожидала оккупация

20.02.2024 14:37





Депутат «Грузинской мечты» Майя Битадзе, комментируя убийство лидера российской оппозиции, заявила, что в Грузии помнят, что — в случае победы Алексея Навального — нас ожидала «снова оккупация».



Битадзе назвала факт смерти Навального «гибелью в плену».



«Царствие небесное Алексею Навальному. Это действительно очень печально, когда молодой человек умирает в плену.



Но грузины помнят, что ожидало нас в случае его победы — снова оккупация Абхазии и Южной Осетии и снова империалистическая политика России, которую на протяжении веков эта страна не прекращала <проводить> и не остановит.



Этот фетиш по отношению к России, Путину — вы упоминаете этих людей по нескольку раз каждый день. Я просила неоднократно оставить нас в покое», — заявила Битадзе.



Отметим, в 2008 году в Грузии оппонент Путина дублировал его риторику, приветствуя российскую агрессию. В 2016 году в интервью «Радио Свобода» оппозиционер заявил, что и при нем «российская военная база, видимо, будет». Ибо «как иначе?».



Находясь в заключении в российской тюрьме, 13 апреля 2023 года Алексей Навальный извинился перед Грузией и грузинами за свою позицию в 2008 году, заявив, что верит в счастливое европейское будущее Грузии.



«Я, к своему стыду, довольно слабо представляю грузинскую политику и могу сказать что-то не то. К еще большему своему стыду, я как-то под влиянием того, что мой товарищ сидел под обстрелом в Цхинвали, написал в 2008 году пост с оскорбительным эпитетом в адрес грузин. За это я извинялся и извиняюсь снова, но знаю, что в связи с этим мое мнение в Грузии имеет не так много веса», — написал Навальный в соцсетях, поддержав третьего президента Михаила Саакашвили.



Навальный написал, что «заключение и мучение бывшего президента ужасно и бессердечно».





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