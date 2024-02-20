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Грузия среди лидеров по числу вузов, дипломы которых не признаются в Азербайджане
20.02.2024 14:47
Россия, Украина и Грузия лидируют по числу вузов, дипломы которых не признаются в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.
По его словам, часто отказ на признание диплома вызван низким рейтингом высшего учебного заведения.
"По числу вузов, дипломы которых в Азербайджане не признаются, лидируют Россия, Украина и Грузия. Гражданам рекомендуется учитывать такие аспекты, как рейтинг вуза, при выборе учебного заведения", - сказал он.
Ахмедов также отметил, что в настоящее время в Турции обучаются 37 тыс. азербайджанских студентов: "Это означает, что в ближайшем будущем наибольшее число заявок на признание дипломов поступит именно от выпускников турецких вузов".
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