Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия среди лидеров по числу вузов, дипломы которых не признаются в Азербайджане


20.02.2024   14:47


Россия, Украина и Грузия лидируют по числу вузов, дипломы которых не признаются в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.

По его словам, часто отказ на признание диплома вызван низким рейтингом высшего учебного заведения.

"По числу вузов, дипломы которых в Азербайджане не признаются, лидируют Россия, Украина и Грузия. Гражданам рекомендуется учитывать такие аспекты, как рейтинг вуза, при выборе учебного заведения", - сказал он.

Ахмедов также отметил, что в настоящее время в Турции обучаются 37 тыс. азербайджанских студентов: "Это означает, что в ближайшем будущем наибольшее число заявок на признание дипломов поступит именно от выпускников турецких вузов".


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна