

Грузия среди лидеров по числу вузов, дипломы которых не признаются в Азербайджане

20.02.2024 14:47





Россия, Украина и Грузия лидируют по числу вузов, дипломы которых не признаются в Азербайджане.



Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.



По его словам, часто отказ на признание диплома вызван низким рейтингом высшего учебного заведения.



"По числу вузов, дипломы которых в Азербайджане не признаются, лидируют Россия, Украина и Грузия. Гражданам рекомендуется учитывать такие аспекты, как рейтинг вуза, при выборе учебного заведения", - сказал он.



Ахмедов также отметил, что в настоящее время в Турции обучаются 37 тыс. азербайджанских студентов: "Это означает, что в ближайшем будущем наибольшее число заявок на признание дипломов поступит именно от выпускников турецких вузов".





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