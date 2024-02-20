

У Путина нет добрых намерений в отношении Грузии - экс-чиновник Госдепа США

20.02.2024 15:48





Бывший высокопоставленный чиновник Госдепа США Дэниел Фрид заявил в эфире телеканала «Формула», что у президента России Владимира Путина нет добрых намерений в отношении Грузии, и именно поэтому Фрид призывает политические силы Грузии вместе работать для независимой, сильной и демократической Грузии.



Дэниел Фрид: «Кто будет управлять Грузией, зависит от грузинского народа. Я считаю, что грузинское правительство и грузинская оппозиция должны осознать, что у Путина нет добрых намерений в отношении Грузии. Путин хочет, чтобы Грузия вернулась в состав Российской империи.



Вам может нравиться «Грузинская мечта» или «Национальное движение», партия Саакашвили, – это не важно. Важно то, что каждый, кто поддерживает независимую, сильную и демократическую Грузию, должен работать с любой политической партией, разделяющей видение свободной Грузии, которая не будет находиться под контролем России.



Мы с американцами, которые считают себя друзьями Грузии, уверены, что Грузия имеет полное право быть независимой, свободной и найти свой путь в рядах Европейского и Трансатлантического сообщества. И этого же вроде бы очень желает и народ Грузии. Как попасть в это сообщество? Какова в этом будет роль премьер-министра, или господина Иванишвили, или президента – все это не зависит от американцев. Мы лишь четко заявляем — мы считаем, что Грузия имеет право найти свой путь в мире.



Владимир Путин продолжает осуществлять свою власть через угнетение и, при необходимости, убийств. Это не новость, грузины это хорошо знают.



Мы должны осознать, что Путин – это тот лидер, который, по нашему мнению, должен был остаться в ХХ веке. Он фашист, который верит в насилие и использует свою власть как внутри страны, так и за рубежом, и американцам не нужно напоминать об этом грузинам.



Я не знаю подробностей смерти Алексея Навального. Но был ли он убит или подвергся жестокому обращению, его кровь на руках Путина.



Путин боится, что российская общественность не будет пассивной, запуганной и не примет Путина так, как он того якобы заслуживает. Это исключительно страх Путина, а не какое-то другое чувство с его стороны».



16 февраля стало известно, что в тюрьме погиб российский оппозиционер Алексей Навальный. Российское медиа «Интерфакс» распространило информацию со ссылкой на российскую федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

Адвокат Навального последний раз видел оппозиционера 14 февраля, и, по его словам, тогда все было нормально.



Мировые лидеры обвинили президента России Владимира Путина в смерти Навального.



Источник: JAMnews

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