

Папуашвили: Наш посыл в Брюсселе заключается в том, что Грузия делает все для интеграции в евроатлантическое пространство

20.02.2024 15:56





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе в рамках своего визита в Брюссель проведет встречи на высоком уровне.



По его словам, в Брюсселе делается посыл на то, что Грузия прилагает все усилия для интеграции в евроатлантическое пространство, и теперь основные решения должны принять партнеры.



«В общем и целом, при избрании на высокую политическую должность всегда важен первый визит. Именно поэтому важно правильно выбрать место для первого визита. Именно этим и был обусловлен выбор, чтобы совершить первый визит сигналом нашей внешнеполитической ориентации. Вы знаете, что Ираклий Кобахидзе проведет встречи на высоком уровне в Брюсселе, как в Евросоюзе, так и в представительстве НАТО. Он встретится со всеми руководящими лицами, и наш посыл заключается в том, что Грузия делает все для интеграции в евроатлантическое пространство. Сейчас основные решения на стороне наших партнеров, будь то ЕС или НАТО. Мы надеемся, что они будут такими же смелыми, какими была Грузия на протяжении десятилетий», — сказал Шалва Папуашвили.





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