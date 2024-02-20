

Президент Грузии: Россия — страна, которая не знает своих границ

20.02.2024 16:01





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия — это страна, не знающая своих границ. С речью глава государства выступила в Берлине на торжественном мероприятии «Кино во имя мира».



Она рассказала о постоянных нападках на соседние страны со стороны России, привела примеры из истории Грузии. И подчеркнула, что подобное можно рассказать об Украине, Молдове — «почти обо всех соседях России».



«Аналогичную историю можно рассказать об Украине, Молдове, почти обо всех соседях России, включая ныне исчезнувшие малые кавказские государства и языки, которые на собственной плоти и крови испытали, что значит быть соседом страны, которая не знает своих границ, которая не признает и не уважает суверенитет, независимость и свободу, не признает высшие ценности — человеческую жизнь и достоинство», — отметила Зурабишвили.



Глава государства заострила внимание на то, что признание соблюдение этих ценностей и есть демократия.



«Именно это и есть демократия. Не потому, что это обязательно лучшая политическая система сама по себе. Мы знаем, что демократия требует независимых институтов, беспристрастного суда, баланса сил, уважения меньшинств, и мы боремся за достижение этого.



Но прежде всего, все вышеперечисленное является средством достижения главной цели по защите наших общих, главных, нерушимых, непобедимых сокровищ — человеческой жизни, человеческого достоинства и человеческой свободы.



<> Это то, что украинцы сегодня защищают наиболее решительно для нас. Я уверена, что мы все будем держаться вместе, если и когда столкнемся с угрозой уничтожения человечества. <>



Независимо от всех, старых или новых вызовов, человеческая жизнь и достоинство являются нашей общей ценностью», — подчеркнула президент.



Зурабишвили отметила, что политические лидеры избраны народами «не для того, чтобы представлять конкретные интересы, не для того, чтобы обладать большой властью, а для того, чтобы защищать права и достоинство наших людей, их свободу и уникальность».



Добавим, что в мероприятии приняли участие видные представители мировой политики и культуры, в том числе глава МИД Германии Анналена Бербок, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывший генсек ООН Пан Ги Мун.





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