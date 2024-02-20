

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с Жозепом Боррелем

20.02.2024 16:32





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем.



По информации администрации правительства, Жозеп Боррель поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.



Как сообщается, на встрече стороны обсудили процесс вступления Грузии в ЕС.



«Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность предоставления Грузии статуса кандидата и отметил, что это является результатом интенсивных усилий и шагов, предпринятых властями Грузии. По его словам, власти Грузии продолжают активно работать над переходом к следующему этапу интеграции в ЕС, и правительство Грузии продолжает работать в этом направлении для того, чтобы открылись переговоры о вступлении в ЕС. Премьер-министр рассказал об уже предпринятых правительством Грузии с этой целью шагах и планах на будущее.



Стороны также обсудили сложившуюся обстановку на оккупированных территориях Грузии и подчеркнули необходимость выполнения Россией соглашения о прекращении огня, заключенного 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС. Премьер-министр поблагодарил ЕС за значимое участие в процессе поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии и мирного разрешения конфликта.



Ираклий Кобахидзе сказал о важности прошлогоднего визита Жозепа Борреля в Грузию и его дальнейшей поддержки в процессе вступления в ЕС. Глава правительства поблагодарил вице-президента Еврокомиссии за поддержку и тесное сотрудничество между Евросоюзом и Грузией», - говорится в информации.





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