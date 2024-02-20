

Парламент поддержал изменения в порядке формированием ЦИК в третьем чтении

20.02.2024 17:38





Парламент Грузии поддержал изменения в порядке формированием Центральной избирательной комиссии в третьем чтении. Законодательный пакет был утвержден 81 голосом против 6-ти.



Согласно изменениям, принятым в третьем чтении, упраздняется должность заместителя председателя ЦИК, на которую назначается лицо из числа партийных членов ЦИК и которая представляет квоту оппозиции.



Принятый законопроект, предполагает трехэтапный процесс избрания председателя и членов ЦИК. Более конкретно, на первом этапе для поддержки кандидатов потребуется 3/5 или 90 голосов от общего состава парламента. В случае, если не удастся обеспечить 90 голосов, избрание кандидатов произойдет вторым голосованием, где потребуется 76 голосов. Если необходимая поддержка не будет обеспечена и на этом этапе, на следующем пленарном заседании пройдет еще одно голосование, и для избрания кандидатам снова потребуется 76 голосов депутатов, которые в случае избрания будут исполнять свои обязанности 5 лет. Если выборы не состоятся и после третьего голосования, вопрос будет передан для принятия решения президенту.



Вместе с тем, остаются в силе изменения, внесенные в избирательное законодательство и регламент парламента, согласно которым конкурс по отбору кандидатов объявляет председатель парламента вместо президента и кандидатуры на должности председателя и членов ЦИК депутат представляет также председатель парламента.



У председателя парламента для объявления конкурса по отбору кандидатов в председатели и членов ЦИК есть срок до1 мая 2024 года.





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