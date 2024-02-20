

Национальный центр оценки и экзаменов возглавит Нино Церетели

20.02.2024 17:51





Национальный центр оценки и экзаменов Министр образования, науки и молодежи Грузии возглавит Нино Церетели. Нового руководителя министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари представил сотрудникам центра на рабочей встрече. Он пожелал Нино Церетели успехов.



Информацию об этом распространяет Министерство образования и науки.



«Как отметил на встрече министр, Национальный центр оценки и экзаменов выполняет одну из важнейших функций в системе образования. По его словам, важно продолжать и совершенствовать успешную деятельность центра по организации экзаменов.



На встрече присутствовал заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Гела Геладзе. Нино Церетели имеет 20-летний опыт работы в системе образования. В разное время она работала и в Министерстве образования и науки, и в Национальном центре по развитию качества образования. С 2019 года по настоящее время Церетели занимала должность руководителя Департамента развития высшего образования Министерства образования, науки и молодежи Грузии», - говорится в информации.





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