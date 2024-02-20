

Боррель: «Этот год будет важным тестом для грузинской демократии»

20.02.2024 18:35





Грузии, как стране-кандидату на вступление в ЕС, необходим «новый уровень усилий» на пути реформ. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе после заседания Совета по ассоциации ЕС – Грузия.



Боррель говорит, что в процессе реформ должны участвовать правительство, оппозиция, гражданское общество и каждый житель Грузии.



«Вам необходимо ускорить реализацию реформ, в том числе по соглашению об ассоциации, чтобы выполнить девять шагов, предусмотренных рекомендацией Еврокомиссии», – сказал он.



Боррель указал на необходимость политической деполяризации и повышения уровня соблюдения внешней политики и политики безопасности ЕС.



«Мы также обеспокоены распространением антизападной дезинформации и риторики и призываем вас удвоить усилия по борьбе с манипулированием информацией и иностранным вмешательством. Мы увидим больше этого на следующих выборах в Европейский Союз и, возможно, на ваших выборах тоже», – сказал Боррель.





Глава европейской дипломатии призвал Тбилиси к продолжению избирательной реформы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, добавив, что текущий год будет «важным тестом для грузинской демократии».



По словам Борреля, стороны также обсудили меры по «укреплению устойчивости Грузии». Он заявил о полной приверженности суверенитету и территориальной целостности страны.







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