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Боррель: Меня удивило обилие европейских флагов в Грузии
20.02.2024 18:39
«Когда я приехал в Грузию, меня очень удивило количество европейских флагов на улицах Тбилиси, их было полно, это всех удивило, и это делалось не только в преддверии моего визита, в целом, так было и до и после моего визита», — заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и еврокомиссаром Оливером Вархеем.
«Это показывает, что ваши граждане очень твердо верят в то, что Европейский союз — это будущее, и на нас тоже лежит использовать эту историческую возможность вместе с вами, чтобы активизировать наши усилия по повышению устойчивости страны, уважать независимость и суверенитет вашей страны», — заявил Боррель.
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