

Кобахидзе: У нас амбициозные планы, надеюсь, хоть к 2030 году Грузия станет государством-членом ЕС

20.02.2024 18:40





«У нас была очень плодотворная встреча, эти встречи дают мне повод для оптимизма, мы обсудили различные направления, также обсудили конкретные проекты, которые можно реализовать совместно», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по политике безопасности, европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем после 8-го заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС.



По словам Кобахидзе, у Грузии амбициозные планы.



«Могу сказать одно: у нас амбициозные планы относительно интеграции Грузии в Евросоюз. В 2030 году, этот год, был упомянут президентом Мишелем, Грузия будет более готова к членству, чем любая другая страна-кандидат. Это наш амбициозный план. Это наша амбиция. Мы привержены этой повестке дня, шагам, которые необходимо предпринять для европейской интеграции. Мы надеемся, что хоть к 2030 году Грузия станет государством-членом Евросоюза», — заявил Кобахидзе.







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