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Оливер Вархей: Мы договорились с Грузией ускорить выполнение нашего экономического плана
20.02.2024 18:50
«Мы продолжаем поддерживать Грузию на пути в Европейский союз», — пишет в Twitter еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели.
По его словам, на восьмом заседании Совета ЕС-Грузия обсуждается следующий этап решения Европейского совета.
«Сегодня, на восьмом заседании Совета ЕС-Грузия, мы обсуждаем следующий этап решения Европейского совета от декабря 2023 года. Необходимо выполнить девять шагов, изложенных в рекомендациях по расширению в докладе 2023 года. Мы продолжаем поддерживать Грузию на пути в Европейский союз», — заявил Оливер Вархели.
По его словам, в ходе обсуждения с Грузией договорились, что выполнение экономического и инвестиционного плана будет ускорено.
«В ходе дискуссии мы договорились с Грузией ускорить выполнение нашего экономического и инвестиционного плана. Наша повестка дня связности имеет огромный потенциал улучшения жизни многих людей по обе стороны Черного моря», — говорит Оливер Вархели.
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