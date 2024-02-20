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Латвия переименует Грузию в «Сакартвело»
20.02.2024 19:08
Сейм Латвии обсудит переименование Грузии в «Сакартвело», сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на латвийские СМИ.
Заседание комиссии латвийского парламента по иностранным делам состоится 21 февраля. Приглашены представители МИД Латвии и Центра государственного языка.
Ранее в Латвии заявляли, что вопрос о переименовании Грузии и использовании альтернативного названия пока не рассматривается.
Напомним, Украина упоминает Грузию как Сакартвело. От названия «Грузия» в 2021 году отказались и в Литве (лит. Sakartvelas).
Между тем, Япония и Южная Корея стали использовать наименование «Джорджия» вместо «Грузии».
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