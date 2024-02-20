

Уровень нарушений в более чем 5000 проб продуктов питания и питьевой воды составил 12%

20.02.2024 19:40





Национальное продовольственное агентство Грузии завершило подведение итогов мониторинга за 2023 год. За прошедший год в рамках мониторинга было взято и отправлено в лабораторию на анализ более 5000 проб продуктов питания и питьевой воды. Выявлено 624 несоответствия, показатель нарушений составил 12% (в 2022 году он составлял 15%).



Исследования проводились по различным показателям, в том числе не выявлено нарушений в 374 образцах продуктов растительного и животного происхождения, проверенных на наличие пестицидов, в 88 образцах, проверенных на трансжиры, и в 30 образцах, проверенных на наличие ГМО, в 180 образцах продуктов животного и детского питания, проверенных на наличие содержания свинца; Содержание калия не обнаружено в 30 образцах куриного мяса, а стафилококковый энтеротоксин не обнаружен в 30 образцах сыра.



По нарушениям в проверке на содержание литерии – из 195 проб, нарушение было выявлено в одной пробе; Из более чем 600 проб, взятых для проверки на сальмонеллу, было выявлено 5 случаев нарушений. Из 109 проб, взятых на содержание красителей, нарушения выявлены в 6 образцах кетчупа, аджики и специй.



Информация о нарушениях размещена на официальном сайте Национального агентства по продовольствию.

В целях предотвращения рисков для здоровья людей в 2024 году увеличатся масштабы государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов; В соответствии с программой ежегодного мониторинга планируется отобрать 6000 проб/проб на органолептические, микробиологические, паразитологические, токсикологические, физико-химические, радиологические, болезнетворные и/или другие показатели.







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