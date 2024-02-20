

Петиция о признании Путина нелегитимным будет направлена в Парламент Грузии

20.02.2024 19:42





Петиция призывающая мировых лидеров не признавать Владимира Путина легитимным президентом после выборов президента РФ, будет направлена и в Парламент Грузии. Об этом Netgazeti сообщили авторы петиции.



Как указано в петиции, созданной видными российскими оппозиционерами и оппозиционными организациями, с юридической точки зрения существует ряд причин признать Путина нелегитимным президентом – полный контроль его режима над выборами, преследование оппозиции, ограничения свободы СМИ и многое другое. Также авторы петиции призывают страны мира, в том числе Грузию, отказаться от контактов с российскими властями, за исключением гуманитарных контактов.



«Такие шаги станут сильными рычагами давления на путинский режим с целью окончания войны в Украине, а также позволят привлечь его к ответственности в рамках международного права за совершенные военные преступления», — говорится в петиции.



На момент публикации статьи петицию подписали более 100 общественных деятелей, в том числе экономист Сергей Гуриев, публицист Андрей Пионтковский, бизнесмен Михаил Ходорковский и другие. Юлия Навальная, жена умершего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального, также обратилась к Евросоюзу с просьбой признать Путина нелегитимным президентом.



Президентские выборы в России пройдут 17 марта.







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