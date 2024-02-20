

Парламент Грузии не учел рекомендации Венецианской комиссии при утверждении поправок в Избирательный кодекс

20.02.2024 19:58





Парламент Грузии принял изменения в Избирательный кодекс без учета рекомендаций Венецианской комиссии. Голосование состоялось сегодня, 20 февраля.



Изменения предусматривают упразднение должности заместителя председателя ЦИК, избираемого по квоте оппозиции.

Согласно действующему законодательству, председатель ЦИК имел двух заместителей – один избирался из числа членов ЦИК, назначенных оппозиционными политическими партиями, а другой – из профессиональных членов ЦИК.



Должность заместителя председателя ЦИК с оппозиционной квотой занял член партии «Лело» Георгий Сиоридзе, который расценивает законодательные изменения как узаконивание однопартийной ЦИК.



Кроме того, в очередной раз был изменен порядок избрания председателя ЦИК. Согласно новому правилу, для избрания председателя ЦИК потребуется 90 голосов, вместо действующего закона, согласно которому председатель ЦИК избирается сроком на 5 лет 76 голосами. Согласно изменениям, если для избрания председателя ЦИК не удастся набрать 90 голосов, то для решения кризисной ситуации будет достаточно 76 голосов, а кандидаты смогут дважды попытаться получить поддержку набрав на голосовании 76 голосов.



Если кандидаты не наберут и 76 голосов, то вопрос будет передан Президенту Грузии для дальнейшего единоличного решения. В частности, президенту будет передан список всех кандидатов, участвующих в конкурсе, и он единолично решит, какой кандидат из представленного списка будет назначен председателем ЦИК или на вакантную должность члена ЦИК.



Также остаются в силе изменения, принятые «Грузинской мечтой» и внесенные в избирательное законодательство и регламент парламента, согласно которым конкурс по отбору кандидатов объявляет председатель парламента вместо президента и кандидатуры на должности председателя и членов ЦИК депутат представляет также председатель парламента.



Рекомендации



Парламент Грузии принял указанные изменения, не приняв во внимание рекомендации Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия относительно укомплектования состава избирательных комиссий и рекомендовала властям Грузии:

внести изменения в проект поправок для обеспечения консенсуса при назначении/избрании беспартийных членов и председателя ЦИК; Это может подразумевать первоначальное требование парламентского большинства в 2/3 голосов и, в любом случае, использование противотупикового механизма, который отдает предпочтение квалифицированному большинству, и только затем использование простого большинства в качестве последнего средства для выхода из тупика;

рассмотреть вопрос о продлении предлагаемого ограниченного срока между различными этапами противотупкового механизма;



полномочия по выдвижению беспартийных членов и председателя ЦИК вновь передать от председателя Парламента президенту Грузии;



требовать обоснования любого решения председателя Парламента и президента Грузии о выдвижении, отклонении и назначении кандидата в члены ЦИК или председателя ЦИК;



из проекта будет изъять положение, согласно которому заместитель председателя не будет выбираться из числа членов ЦИК, избранных от оппозиционной партии;



изменить проект поправок относительно срока полномочий беспартийных членов и председателя ЦИК таким образом, чтобы назначения, осуществляемые на основе противотупикового механизма, были существенно ограничены во времени и не могли быть продлены.







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